Beşiktaş’ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.
Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ikinci transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, kırmızı-beyazlılar karşısında ağları bularak Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkarttı. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkan Muçi, bu müsabakayla birlikte toplam 508 dakika sahada kaldı.
Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligin 27. haftasında oynanan İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.
22 yaşındaki orta saha, Antalyaspor karşısında 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: iha