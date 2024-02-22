Hasan Eroğlu, meclis üyesi ekibiyle birlikte esnaf ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştirirken parti teşkilatı ise mahallede kapı kapı ziyaret ve broşür dağıtımı yaptı. Program finalinde bir açıklama yapan Hasan Eroğlu, Mesudiye’li vatandaşların dile getirdiği en büyük sorununun bozuk yollar ve kalitesiz içme suyu olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

MESUDİYE’DE ÇUKURSUZ YAMASIZ SOKAK YOK

“Mevcut belediye son bir yıldır altyapı yapıyoruz diye her yerin altını üstüne getirdi. Tamam bir hizmet için elbette bir külfet olacaktır. Ancak buradaki çalışmaların kalitesiz ve koordinesiz şekilde yürüdüğüne şahit olduk. Bugün Mesudiye dahil birçok yerde asfaltlama sonrası yeniden kazı ve yamalamalar yapıldı. Mesudiye sokaklarına girdiğimizde çukursuz, yamasız sokak neredeyse yok” dedi.

BELEDİYE İLE BÜYÜKŞEHİR ARASINDA İLETİŞİM YOK

Altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyon bozukluğu olduğunu dile getiren Hasan EROĞLU “Buski, İngaz, Uedaş, Telekom ve diğer özel operatör şirketleri sürekli yeraltında çalışma yürütüyor. Bu kurumların her birinin kendi içinde bir yatırım takvimi var. Hiçbirinin yatırım takvimi diğerine uymuyor. Böyle olunca da yollarımız, sokaklarımız tekrar tekrar kazınıyor. Belediyenin yapması gereken AYKOME’yi etkin olarak kullanıp tüm kurumlar için ortak bir yatırım takvimi ve lokasyon planlaması oluşturmak. Maalesef mevcut belediyenin bırakın bu koordinasyonu kendi partilerine ait Büyükşehir Belediyesi ile dahi koordinasyon ve iletişim sorunları var. Parti içi çekişmelerin faturasını da maalesef halkımız ödüyor.” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ İÇME SUYU VE BOZUK YOLLARDAN ŞİKAYETÇİ

Yapılan ziyaretlerde konuşan bazı mahalle sakinleri en çok içme suyu ve bozuk yollardan şikayetlerini dile getirirken bir vatandaş “Bizi kuyu suyuna mahkûm edeceklerse kimse gelmesin” dedi.