Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, halk ekmek fabrikasının satılması sürecini sert eleştirdi. Halk ekmek fabrikasının satış kararı ve detaylarıyla ilgili bilgilerin belediye sisteminden kaldırıldığına dikkat çeken Eroğlu,” Bu fabrikanın ne şekilde ve niçin satıldığı bir şekilde gizlenmeye çalışılıyor. Çünkü yeni belediye sarayında batağa saplanan Sayın Alper Taban bundan çıkış yolunu belediyeye ait birçok yeri satmakta gördü. Bunlardan biri de işte bu halk ekmek fabrikamız oldu” dedi.

Bursa’da en pahalı pidenin İnegöl’de satıldığına dikkat çeken Eroğlu, öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a ‘Sattığınız firma ile şu an yeni belediye sarayınızı yapan firma aynı mı? ‘ sorusunu da yöneltti.

Hasan Eroğlu’nun halk ekmek fabrikası önünde yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

BURSA’DA EN PAHALI PİDE İNEGÖL’DE

"Kıymetli basın mensuplarımız, değerli ilçe halkımız. 1978’den beri İnegöl halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek sunan ve 2019’da kapatılan Halk Ekmek Fabrikası önündeyiz. Değerli İnegöllüler. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde bu Fabrikanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Bu ramazan pidenin gramajı 330’dan 250 grama düşürüldü. Ve 20 liradan satılıyor. Şu an Bursa’da en pahalı pidenin İnegöl’de olduğunu görüyoruz."

HALK EKMEK FABRİKASININ NE ŞEKİLDE VE NİÇİN SATILDIĞI GİZLENİYOR

“Değerli hemşehrilerim. Arkamda gördüğünüz bu fabrika arsasıyla birlikte 2022 yılında sessiz sedasız bir şekilde satılmış. Nasıl bir satış yapıldıysa kamuoyunda da hiçbir şekilde duyulmadı. Nasıl satıldığını anlamak için satış kararını belediyenin web sitesinden bulmaya çalıştık. Bu sitede 2020 yılından itibaren bütün encümen ve meclis kararları bulunmasına rağmen bu satış kararının alındığı 2022 yılı Eylül ayı 3. Encümen Toplantısı kararlarına bir türlü ulaşamadık. Gördüğünüz gibi Belediyenin sistemi maalesef bu kararları açmıyor. Bu fabrikanın ne şekilde ve niçin satıldığı bir şekilde gizlenmeye çalışılıyor. Çünkü yeni belediye sarayında batağa saplanan Sayın Alper Taban bundan çıkış yolunu belediyeye ait birçok yeri satmakta gördü. Bunlardan biri de işte bu halk ekmek fabrikamız oldu. Bununla ilgili daha önce defalarca bizzat basın açıklaması yaptım. Halk ekmek üzerinde oynanan oyunları sizlerle paylaştım.”

SATTIĞINIZ FİRMA İLE BELEDİYE SARAYINI YAPAN FİRMA AYNI MI?

“Şimdi tüm kamuoyu adına Alper TABAN ’a soruyorum: “Sayın başkan, Bu Halk ekmek fabrikasını hangi ihale ve usulle sattınız? Sattığınız firma ile şu an yeni belediye sarayınızı yapan firma aynı mı? Bu firma satış bedelini belediye sarayınızın masrafına mı saydı? O saraya bugüne kadar kaç para harcadınız? Bir pideyi dahi almakta zorlanan vatandaşa ucuz ekmek ve pide üretmesi gereken bu fabrikayı belediye sarayını bitirmek adına hangi vicdan ve akılla satabildiniz? Tüm bu yaşananlardan sonra soruyoruz: sizin derdiniz halk ekmek mi, yoksa halkı ekmek mi? Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.”