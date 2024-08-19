16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Demirtaş ve Bursa Valiliği görevine getirilen Erol Ayyıldız mesaj yayımladı.

Erol Ayyıldız'ın Mesajı:

26 Haziran 2023'ten bu yana yürüttüğüm Emniyet Genel Müdürlüğü görevimden, 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıldım. 179 yıllık köklü bir teşkilata hizmet etmenin onurunu yaşadığım için Rabbime şükrediyorum. Hakkın ve hukukun üstünlüğünü gözetme gayretimde olduğumu belirtmek isterim. Yeni Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’a başarılar diliyor, Emniyet Teşkilatımızla her daim birlikte olacağımı vurgulamak istiyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize minnet duyuyor; Cumhurbaşkanımızdan tüm devlet yetkililerine, meslek büyüklerime, emeklilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Mahmut Demirtaş'ın Mesajı:

Cumhurbaşkanımızın 16 Ağustos 2024 tarihli kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış bulunuyorum. Bu görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızın hedeflerine ulaşması için desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu atamanın, bize güvenenlere ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve İçişleri Bakanımızın rehberliğinde, 179 yıllık teşkilatımızın dünya çapındaki saygınlığını artırmak için hep birlikte çalışacağız.

Türk Polis Teşkilatı’nı daha ileriye taşımak için tüm rütbe ve kademelerdeki mesai arkadaşlarımla yeni bir heyecanla çalışacağız. Huzur ve güveni sağlamak için tüm paydaş kurumlarla uyum içinde görevimizi yerine getireceğiz. Terör, organize suç, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Temel hak ve özgürlüklere saygıyı, hukukun üstünlüğünü ön planda tutarak görevimizi yerine getireceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gazilerimize sağlık diliyor; eski Vali Erol Ayyıldız’a teşkilatımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah, milletimizin duasıyla bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.