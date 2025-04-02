ANKARA (İGFA) - Kelkit-Erzincan Karayolu’nun Balkaya Köyü mevkiinde meydana gelen heyelan ve yol göçmesi nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kelkit Kaymakamlığı, Erzincan-Kelkit karayoluna yaşanan yol kayması dolayısıyla kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Bölgede trafik tamamen dururken, Kaymakamlık, bölgeye yönlendirilen ekiplerin alternatif yol güzergahları üzerinden sürücüleri yönlendirmeye başladığını duyurdu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ahmediye Tüneli projesinin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz" diyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrıda bulundu. Sarıgül, bölgenin ulaşım sorunlarına kalıcı çözüm beklediklerini kaydetti.