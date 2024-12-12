Suriye’de rejim yanlısı milis güçleriyle anılan ve “şebbiha” olarak bilinen Talal El-Dakkak, muhaliflere yönelik uyguladığı acımasız yöntemlerle yıllardır dehşet saçıyordu. Esirleri vahşi aslanlara yedirerek infaz etmesiyle tanınan El-Dakkak, Hama’da gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme, El-Dakkak’ın işlediği ağır suçlardan ötürü idam cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Canlı Bir Atı Aslanlara Atmış

El-Dakkak’ın vahşetini gözler önüne seren bir video, uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırdı. Görüntülerde, El-Dakkak’ın bir atı canlı halde aslanların kafesine attığı ve hayvanın çaresizce hayatta kalmaya çalıştığı anlar yer alıyor. Bu insanlık dışı görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı ve El-Dakkak’ın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhalifleri Aslanlara Yem Etmiş

El-Dakkak, özellikle muhaliflere işkence yapmasının ardından onları aslanlara yem etmesiyle biliniyordu. Korku salmak ve sadakatini kanıtlamak için gerçekleştirdiği bu vahşi yöntemler, rejim karşıtları arasında büyük bir dehşet uyandırıyordu.

Halk Rahat Bir Nefes Aldı

El-Dakkak’ın yakalanması, yıllardır onun dehşet dolu yöntemlerine maruz kalan Suriye halkında bir nebze olsun rahatlama yarattı. Sosyal medya platformlarında binlerce kullanıcı, adaletin yerini bulması gerektiğini vurgulayan mesajlar paylaşarak bu önemli gelişmeyi kutladı.

Uluslararası Kamuoyu da Tepkili

Talal El-Dakkak’ın işkence ve infaz yöntemleri, insan hakları örgütlerinin de tepkisini çekti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, savaş suçlarına karışan herkesin adalet önüne çıkarılması gerektiğini bir kez daha vurgularken, El-Dakkak gibi isimlerin yargılanmasının uluslararası hukuk açısından önemine dikkat çekti.

El-Dakkak’ın yargılanma süreci yakından takip edilirken, Suriye halkı bu adımın diğer savaş