Esenköy Belediyesi yeni hizmet binası ile Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin açılış töreni gerçekleştirildi.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki açılışa Yalova Valisi Sayın Dr. Hülya Kaya, Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, MHP Yalova İl Başkanı İhsan Güldoğan ve çok sayıda davetli katıldı.
İlk olarak Esenköyspor Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin açılışının gerçekleştirilirken ardından Esenköy Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Açılışı dualar eşliğinde hizmete alındı.