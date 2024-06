Esenler Belediyesi, geleneksel Türk spor oyunlarının tanıtılması ve profesyonelleşmesi adına düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali’nde stant açtı. Standı ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, gençlerin ok atma denemelerini izledi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, kültürlerin, geleneksel spor ve oyunların buluşma noktası 6. Etnospor Kültür Festivali İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Esenler Belediyesi’nin de yer aldığı festivalin açılışına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. Göksu, açılış sonrası Esenler Belediyesi standını ziyaret etti. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden festivalde Esenler Belediyesi çadırı, geleneksel oyunları, ikramları, "DAHİ" sergisi, belgeselleri ve sürpriz yarışmalarıyla gençlerin ilgi odağı oldu. Gençler, Esenler Belediyesi eğitmenler eşliğinde ok atma denemeleri yaptı. Her yıl on binlerce ziyaretçinin takip ettiği 6. Etnospor Kültür Festivali 9 Haziran 2024 Pazar günü sona erecek.