Bilecik’te 45 yıldır halk oyunları ve bağlama dersi veren Kazım Kaya, 58’inci halk oyunu grubuyla çalışmalara başlarken, halk oyunlarını nesilden nesile aktarmak olduğunu söyledi.

Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi’nin destekleriyle Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde ’Halk Oyunları Kursu’ veriliyor. 1980 yılında bugüne halk oyunları ve bağlama dersi veren Kazım Kaya, 45 yıllık öğretici kimliğiyle 58’inci grubuyla çalışmalara başladı. Bilecik’e özgü halk oyunlarının öğretmen için yaşları 30 ile 50 arasında değişen bayanlar kursa ilgi gösterirken, akşamları bir araya gelerek çalışma yapıyorlar.

"Herkese tavsiye ederim, öğrenmenin yaşı yok, çok eğlenceli çok keyifli"

Kursa katılan Şerife Turgut, Bilecik’in kültürünü öğrenmek ve nesilden nesile taşımak için kursa geldiğini anlatarak, "Hocalarımla ve arkadaşlarımla tanıştığıma çok memnunum mutluyum. Kültürümüzü tanıtmak ve her yıl eylül ayında kutlanan Söğüt şenliklerine katılmak gibi hedeflerimiz var. Herkese tavsiye ederim, öğrenmenin yaşı, yok çok eğlenceli çok keyifli" dedi.

"Bu güzel oyunlarımızı kültürümüzü geleneğimizi göreneğimizi orijinal şekliyle bizden sonraki nesillere genç nesillere aktarmak"

Halk oyunları ve bağlama dersi veren ayrıca yerel sanatçı olan Kazım Kaya ise, "Amacımız kültürümüzü önce kendimiz yaşamak, gelecek nesillere ulaştırmak. Bilecik yöremize bu güzel oyunlarımızı en güzel şekilde otantik şekliyle orijinal şekliyle devam ettirmek. Bunu bizden sonraki gençliğimize nesillere en güzel şekilde aktarmak. 1980 yılından günümüze Bilecik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde başladığım halkoyunları ve bağlama kursu çalışmalarım günümüze devam ettirdim ve halen devam ettirmekteyim. Emekli olduğum halde bu görevi yürütmek bir görev olarak 45 yıllık zaman diliminde bu görevi yürütmek benim görevimin olduğu kanaatine vardım. Aynı kanaati benimle paylaşan İsa Özdil hocam da bana katkı olsun diye yanımda. Halkoyunları çalışmalarına iştirak etti biraz daha onun sayesinde rahatladım. Halkoyunları çalışmalarında 58’inci halkoyunları ekibim itibari ile şu son çalışmam. O kadar keyif alıyoruz ki bu kızlarımız da bir araya gelmesi bizim en güzel şansımız kültürümüzün şansı Bilecik’in şansı. Ama amacımız bu güzel oyunlarımızı kültürümüzü geleneğimizi göreneğimizi orijinal şekliyle bizden sonraki nesillere genç nesillere aktarmak" dedi.

"Boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla halk oyunlarına başladık"

Kursa katılan diğer bir isim olan Nagihan Buzacı ise, "Boş zamanlarımızı değerlendirmek amacıyla halk oyunlarına başladık. Ben ve arkadaşlarım keyif alıyoruz bu durumdan hobi olarak yapıyoruz bu işi akşamlarımızı boş geçirmemek için" dedi.