Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar neticesinde Necip Paşa Camii'ne de adını veren Necip Paşa'nın mezarına 124 yıl sonra Eceabat ilçesinin Kilitbahir Köyü'nde ulaşıldı. Cahidi Sultan Camii haziresinde bulunan mezarda Çanakkale'nin kent tarihi için önemli isimlerden biri olan Necip Paşa'nın 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybettiği mezar taşı üzerindeki ifadelerden ortaya çıktı.

Camii paşanın vasiyeti üzerine eşi tarafından yaptırılmış

Çanakkale'nin Cevatpaşa mahallesinde bulunan Necip Paşa Camii ise Necip Paşa'nın vasiyeti üzerine eşi tarafından yaptırıldı. 1902 yılında yaptırılan camii 123 yılı devirerek günümüzde halen ayakta durmakta.

Mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık

Necip Paşa'nın mezarına ulaşılması hakkında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Necip Paşa'mız Çanakkale'mizin tarihi şahsiyetlerinden devlet adamı ve asker. Hepimizin malumu olduğu, bildiği Çanakkale Kordon'da bulunan Necip Paşa Camii'nde ismi yaşayan büyük bir devlet adamı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak mezar yerini tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Çanakkale'mizin bir tarihi şahsiyetini Tarihi Alan'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyduk' dedi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

'Bugün 3 aylarımızın başladığı günde Necip Paşa Camii'mizin cemaati ile birlikte Necip Paşa'nın kabri başında du ettik ve hayırla yad ettik. Tarihi Alan başkanlığı olarak tarihi şahsiyetlerimizi unutturmayacağımızı ve onları gelecek kuşaklara aktaracağımızı her vesileyle ifade ettik, devam edeceğiz. Necip Paşa'mızın ve cümle devlet adamlarımızın ruhları şad olsun. Necip Paşa'mız aynı zamanda Çanakkale Boğazı'na muhafızlık yapmıştır. Çanakkale Boğazı'na muhafızlık yapan cümle muhafızların ruhları şad olsun. Çanakkale'yi geçilmez yapan şehit ve gazilerimizin ruhları şad olsun.'