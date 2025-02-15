Esenler Belediyesi ile Kadim Dostlar Platformu ortaklığında "İstanbul’un Kadir Abisi" olarak tanınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Dr. Mimar Kadir Topbaş, vefatının 4. yılında düzenlenen programla anıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Topbaş’ın ailesi, İBB’de görev yaptığı dönemdeki çalışma arkadaşları, belediye başkanları ve çok sayıda seveni katıldı. Programda Kadir Topbaş’ın hayatını anlatan video gösteriminin ardından İstanbulluların onunla ilgili görüşlerini dile getirdiği sokak röportajları izletildi.

Anma programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Kadir Topbaş başkanımız, Müslüman, şehirli ve beyefendi olarak görülüyordu. İyi bir aile babası, kendi işinde başarısı olan, büyükşehir belediyesinde yaptığı işler ve projelerle de vizyoner, güvenilir emin bir belediye başkanlığı yapmış" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Esenler Belediye başkanı Tevfik Göksu ise, "Rahmetli Kadir ağabeyi ben gücüm, imkanım, görevlerim boyunca anmaya devam edeceğim. Cumhuriyet dönemi İstanbul’unun büyük yatırımları Kadir ağabeyin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde inşa edilmiştir. Bazı insanların vefatı insanı çok farklı etkileyebiliyor. Belki çok yakinen çok fazla çalışmış olmamızdan olabilir. Benim hafızamda onu tanımlayacağım tarif edeceğim her şey güzellik üzerine olmuştur. Biz Kadir ağabeye vefa göstermesi gereken nesil ve insanlarız. Bunun için vefatından itibaren her sene biz bu programları yaptık yapmaya devam edeceğiz" dedi.