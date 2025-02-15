Olay saat 22.30 sıralarında Turgutalp mahallesi camii mevkiindeki parkta meydana geldi. 2 şahıs parkta kavga etmeye başladılar. Şahısları gören, iddiaya göre ayırmaya çalıştığı sırada henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs tarafından karnından bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı ise Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarında faaliyet gösteren bir sağlık merkezine gitti. İlk tedavisi yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olaya karışan şahısları arıyor.

Muhabir: Şerife Öz