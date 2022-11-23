İnegöl Belediyesi Esentepe Mahallesinde 3 ayrı sokakta toplam 52 araçlık otopark ve 193 ağacın yer alacağı koruluk alanlar oluşturuyor. Otopark yapımlarının devam ettiği bölgede, fidanlar da bugün Belediye Başkanı Alper Taban ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.

İnegöl Belediyesi Esentepe Mahallesinde Botanik, Zarif ve İrem Sokaklar üzerinde 3 ayrı noktada otopark ve koruluk alanlar oluşturmak için çalışmalara başladı. Büyük ölçüde tamamlanan çalışmalar kapsamında Botanik Sokakta 4125 m2 alan üzerinde; 3525 m2 yeşil alan, 600 m2 sert zemin alanı, 15 araçlık otopark ve 143 adet ağacın yer aldığı koruluk oluşturuldu. Zarif Sokakta 1125 m2 alan üzerinde; 675 m2 yeşil alan, 450 m2 sert zemin alanı, 11 araçlık otopark ile 30 ağacın yer aldığı koruluk oluşturuldu. İrem Sokakta 870 m2 alan üzerinde; 220 m2 yeşil alan, 650 m2 sert zemin alanı, 26 araçlık otopark ve 20 ağacın yer aldığı koruluk oluşturuldu. Bölgede toplamda 3 ayrı noktada 6120 m2 alan üzerinde; 4420 m2 yeşil alan, 1700 m2 sert zemin alanı, 52 araçlık otopark ve 193 adet ağacın yer aldığı koruluk hayat buluyor.

VATANDAŞLARA NEFES OLACAK

Otopark yapımı devam ederken, bugün Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu. Aynı zamanda koruluk alanlarda öğrencilerle birlikte fidan dikimi de gerçekleştirildi. Fidan dikimi sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün Esentepe Mahallemizdeyiz. Burada öğrencilerimizle beraber koruluk alanlar içerisinde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Etrafta yapımı tamamlanan otoparklarımız da var. Tüm mahallelerimizde otopark, altyapı, kaldırım, yeşil alan, çocuk parkı gibi ihtiyaçlar olduğunu biliyoruz. Nüfusu her yıl 5-6 bin artan bir şehiriz. Biz de hem mevcut yerleşik vatandaşlarımızın hem de gelen nüfusun ihtiyacını karşılayacak adımları bir bir atmaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölge inşaatların devam ettiği, kısmen oturumların da başladığı binalardan müteşekkil. Biz buralarda bir an önce fidanlarımızı toprakla buluşturarak gelecekte vatandaşlarımıza nefes olmasını arzu ediyoruz. Ağaçlık ve koruluk alanların sayılarının arttırılmasının aynı zamanda hava ile olan ilişkisi açısından da çok ciddi katkısı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle şehrimizde ağaç sayısını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapımı devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Taban, “Bugün burada 3 ayrı alan içerisinde 52 araçlık otopark alanını inceledik ve toplamda 193 farklı türden ağacı toprakla buluşturuyoruz. Esentepe Mahallemizin; Botanik Sokak, Zarif Sokak ve İrem Sokak üzerinde de 3 ayrı noktada Park Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarının artık sonuna geldi. Bu noktalarda; yeşil alanlar, sert zemin ve yürüyüş alanları, otopark alanları ile koruluklar mevcut. 3 farklı sokakta benzer çalışma mevcut. Toplamda 6 bin 120 m2 alanda 4420 m2 yeşil alan, 1700 m2 sert zemin alanı, 52 araçlık otopark ile 193 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Başkan Alper Taban, devam eden projelerden de söz ederek; “Şehrimize yeni yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya, farklı mahallelerimizde semt sahaları, çocuk oyun alanları içerisinde ağaçlar dikmeye devam edeceğiz. Yakın zamanda başladığımız Millet Bahçesi projemizde de 7 bin civarında ağaç dikimi yapılacak. Dolayısıyla biz her bulduğumuz alanda bu tür iyileştirmeleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün değerli öğrencilerimiz de bizimle bu heyecanı paylaştı. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Çalışmanın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.