Esenyurt Belediyesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısının oluşmasına destek olmak amacıyla uzman sosyologlarla aile bireylerine danışmanlık hizmeti veriyor.

Esenyurt Belediyesi, ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek ve bireylerin iyi bir psikolojiye sahip olmasını desteklemek amacıyla danışmanlık hizmeti veriliyor. Uzman sosyologlar, bireylere aile içi ilişkileri, toplumsal yaşamla uyumları ve aile içinde yaşanan sorunları çözmeleri noktasında yardımcı oluyor. Vatandaşlar, Benim Ailem 1 Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Ulu Çınar Sosyal Yaşam Merkezi’nde verilen danışmanlık hizmetinden randevu alarak faydalanabiliyor.