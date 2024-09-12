Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalara yönelik sürdürdüğü “Evde Sağlık Hizmeti” ile vatandaşların yardımına koşuyor. Hastaların adreslerine giden ekipler, serum iğne ve pansuman gibi işlemleri ücretsiz olarak sunuyor.

Evde Sağlık Hizmeti uygulamasıyla ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve hastaların yanında olan Esenyurt Belediyesi, destek talebinde bulunan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman gibi sağlık hizmetleri sunuyor. Hizmetten memnun olduklarını dile getiren Esenyurtlular, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür ediyor.

“Özel hastanelerde verilen hizmetten farkı yok”

Bir aydır belediyeden evde sağlık hizmeti alan Sabiha Gül, “Bir yakınım ‘Belediyeden geliyorlar, iyi hizmet veriyorlar’ dedi. Ben de ekiplere ulaştım. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bir aydır hizmet alıyorum. Gayet ilgili, alakalılar. Çok memnunum. Özel hastanelerden aldığımız hizmetten farkı yok. İlk zamanlar ağrım çok olduğu için rahatsız oluyordum. Lütfen gelip açar mısınız, yeniler misiniz? diyordum. Hemen geliyorlardı. Aynı gün iki kere bile geldikleri oldu. Hassasiyetlerinden ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.