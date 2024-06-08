Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin ürettiği ürünler, Kadın ve Sanat Sergisi’nde katılımcıların beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Esenyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer de katıldı. Sergide konuşma yapan Özer, “Kadın kooperatiflerini artırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesine ait Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünler, Kadın ve Sanat Sergisi’nde katılımcıların beğenisine sunuldu. Esenyurtlu kadınların ürettiği ürünler, düzenlenen Kadın ve Sanat Sergisi’nde satışa sunuldu. Serginin açılışına Esenyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer de katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kadınların bir yıl boyunca emek harcayarak ürettiği tel kırma, takı tasarım, nakış, punch nakışı, şiş tığ örücülüğü, tasarım kıyafetler gibi ürünleri tek tek inceledi.

Sergide konuşma yapan Özer, “Değerli kadınlar birleşin, kooperatifler kurun. Bu konuda size sonsuz destek sunacağım. Kadın demek el emeğini ortaya çıkaran hüner demek. Kadın varsa hayat var, kadın yoksa hayat yok. Onlar bizim mor çizgimiz. Kadınlara her alanda sonsuz destek sözü veriyorum” şeklinde konuştu.

“Kadın kooperatiflerini artırmalıyız”

Kadınlara kendilerini geliştirmeleri ve emeklerini kazanca dönüştürmeleri konusunda destek vereceğini vurgulayan Başkan Özer, “Burada çok değerli kadınlarımızın harika el işlerini gördüm. Gerçekten büyük yetenek. Tabii bu ürünleri yapmak ve sergilemek hüner ama alıcısıyla buluşturmak başka bir hüner. O nedenle biz kadınlarımızın bu hünerlerinin hem oluşmasında hem sergilenmesinde hem de pazarlanmasında yardımcı olacağız. Kadın kooperatiflerini de artırmamız gerekiyor. Buradan da size çağrım: Değerli kadınlar birleşin, kendi aranızda kooperatifler kurun. Biz belediye olarak size sonsuz destek sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Ürünlerimizi sergilemek bize gurur veriyor”

Aldığı eğitimin kendisi için çok faydalı olduğunu belirten kursiyer Nesrin Pulica, “Kurslar bizim için çok güzel. Burada çok güzel vakit geçirdik, çok güzel dostluklar kurduk. Artarak devam etmesini diliyorum. Ürünlerimizi sergilemek de bize ayrı bir gurur veriyor. Kısa zamanda böyle ürünler yapabildiysek ilerleyen süreçlerde daha iyisini de yapabileceğimizi görüyoruz. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz”

Kursiyer Yasemin Omput ise şöyle konuştu: “3 ay gibi kısa bir sürede birçok şeyi öğrendik. Buradan çok memnunum. Ürünlerimizin sergileniyor olması gurur ve heyecan verici. Kurslar, etkinlikler hepsi ayrı ayrı çok güzel. Bu imkanları bize sunan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.