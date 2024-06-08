Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de alınana karara göre Uşak, Düzce, Tunceli ve Sinop olmak üzere 4 ilin milli eğitim müdürü değişti.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.