Esenyurt Belediyesi, temizlik filosunu genişleterek yeni araçları vatandaşların hizmetine sundu.

Esenyurt’ta biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Temiz bir çevre için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında 27 adet yer altı çöp konteynerinin daha belirlenen noktalara yerleştirme çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde sayısı 40’a yükselen yer altı çöp konteynerleri, normal bir çöp konteynerinin 4 katı büyüklüğüne sahip. Bu konteynerler daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama imkanı sunarken, çalışma ile iş gücü ve yakıttan da tasarruf yapılacak. Ayrıca temizlik filosuna 23 adet ATV aracı ekleyerek temizlik hizmetlerini bir adım daha öteye taşıyan belediye, vatandaşlardan gelen talepleri hızla çözüme kavuşturacak. Mahalle temizlik sorumlularının kullanacağı bu araçlar ile temizlik kontrolleri hızlı bir şekilde yapılırken, yaşanan sorunlara yerinde çözüm üretilecek.

Çöpler yer altına iniyor

Esenyurt’ta ilçe merkezinde daha önce 13 noktaya yerleştirilen yer altı konteynerlerinin sayısı artırılarak 27 tane daha eklendi. Her biri 3 metreküp çöp alma kapasitesine ve 2 metre derinliğe sahip yer altı çöp konteynerlerinin her biri, yer üstünde kullanılanlardan dört kat daha fazla çöp alma kapasitesine sahip. Bu proje ile çöpler, insan eli değmeden ve otomatik bir sistemle çalışan özel araçlarla toplanıyor. Çöpleri birkaç dakika içinde, pratik ve temiz bir şekilde alan bu sistem Esenyurtlu vatandaşları çöp kokusundan, görsel kirlilikten kurtarırken, ilçenin daha temiz ve sağlıklı görünmesine katkı sunacak. Doğaya ve çevreye faydalı bu yeni sistem ilçe genelinde yaygınlaştırılarak kısa sürede tüm çöp kutuları yer altına taşınacak.

“Sorunlara etkin çözüm üretme imkânı bulacaklar”

Esenyurt Belediyesi Çevre Mühendisi Arif Orta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Esenyurt’un daha temiz olması ve yaşanan çevre sorunlarına daha hızlı çözüm bulmak adına bu çalışmayı başlattık. Sorunlara acil ve anında etkin müdahale edebilmemiz için araç gerekmekteydi. Biz de ATV dediğimiz arazi taşıtlarını Esenyurt’un coğrafi özelliklerine uygun olarak temin edip, mahalle çavuşlarının kullanımına sunduk. Böylelikle ilçemizde bulunan 2.800 sokak ve 130’a yakın caddemizde görevli arkadaşlar, ATV dediğimiz bu taşıtlarla bulundukları noktanın takibini yaparak yaşanan sorunu belirleyip, çözüm üretebilecekler. Ayrıca ekip arkadaşlarımız bu sistemle vatandaşlardan gelen şikâyetleri hızlıca çözüme kavuşturmuş olacak" dedi.

“Dört beş konteynerin alacağı çöpü tek konteynerle hallediyoruz”

Yer altı çöp konteynerlerinin sağladığı kolaylıklara da değinen Orta; “Bu projeyi Esenyurt’a kazandırarak daha az iş gücü ile çok iş yapmayı amaçladık. Çok kısa bir sürede yer altı çöp konteyneri sayısını 40’a kadar yükselttik. Çöp toplama araçlarında çalışacak alanında uzman operatör arkadaşlarımızın eğitimleri de tamamlandı. Ayrıca hayata geçirdiğimiz yer üstü konteyner çalışması ile de dört beş konteynerin alacağı çöpü tek konteynerle topluyoruz. Daha hijyenik ortamlarda çöpü kokusuz bir şekilde biriktirip, hızlı bir şekilde toparlayıp trafikte yaşanan aksamaların da önüne geçmiş oluyoruz.” dedi.

“Yeni temizlik araçları alındı”

Özellikle meydan ve caddelerin temizliğinde etkin olarak kullanılan elektrikli süpürge araçlarının yenilerini de bünyelerine kattıklarını açıklayan Orta; “Çalışmalarımızda her zaman az enerji ile çok iş yapma ilkesini benimsedik. Esenyurt’u daha temiz ve ferah hale getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla ve aralıksız olarak devam ediyor” ifadesini kullandı.