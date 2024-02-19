Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki 11 kreşte eğitim gören miniklere oyunlar eşliğinde “Afet Farkındalık Eğitimi” veriyor.

Esenyurt’ta deprem dirençli kent çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Belediye bünyesinde bulunan tüm kreşlerde çocuklara “Afet Farkındalık Eğitimi” veriliyor. Alanında uzman drama öğretmenleri tarafından verilen eğitimde; deprem, sel ve yangın gibi afet durumlarında çocuklara neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Kısa oyunlar şeklinde verilen bu eğitimlerle minikler, acil durumlarda neler yapması gerektiğini kapsamlı bir şekilde öğrenme fırsatı buluyor.

“Eğitimler hız kesmeden devam edecek”

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş, Afet Farkındalık Eğitimi’nin hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Biz Afet İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Kreş Müdürlüğü olarak Esenyurt Belediyesi bünyesinde bulunan 11 kreşimizde Afet Farkındalık Eğitimi çalışmalarına başladık. Drama şeklinde verdiğimiz eğitimlerle afetlerden korunmanın yöntemlerini çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz. Ayrıca çocuklar sayesinde evlerdeki bireylere daha kolay ulaşıyor, eğitimlerin önemini onlara da dolaylı yoldan aktarmış oluyoruz. Bu konuda Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim.’’

“Eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz”

Deprem, sel ve yangın gibi afet durumlarında yapılması gerekenleri çocuklara oyun şeklinde anlatmanın kalıcılık sağladığını ifade eden Sanat ve Drama Eğitmeni Nihat Çetinkaya ise: “Biz burada ülkemizin gerçeği olan afetleri çocuklarla nasıl aşılarız diye düşündük. Çünkü bizim alanımızda çocuklara bir şeyi yap demek ayrı bir durumken, onu uygulamak ayrı bir konu. Drama yoluyla afet gerçeğini çocuklara uygulamalı anlatarak deneyim kazandırıyoruz. Çocuklara deprem, sel ve yangın gibi afet durumlarında neler yapabileceklerini oyunlar şeklinde anlatarak alması gereken önlemleri eğlenceli bir şekilde öğretiyoruz. Bu gün de çocuklarımızla deprem olursa neler yaparız, deprem çantamızda neler olması gerekiyor, deprem sonrasında nasıl hareket etmeliyiz, evlerimizde hangi eşyalarımızı sabitlememiz gerekiyor gibi konuları eğlenceli oyunlarla öğrendik” dedi.