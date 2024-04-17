Esenyurt’ta bulunan bir otel, bir hafta içerisinde ikinci kez kurşunlandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Esenyurt’ta son haftalarda birçok iş yerinde benzer saldırılar olmuştu.

Olay, Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi’nde yaşandı. Sabah erken saatlerde motosikletli kasklı iki kişi tarafından bir otele art arda ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı otelin bir hafta önce de kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından çevrede delil çalışması yapıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt’ta son haftalarda haftalarda yaşanan iş yeri kurşunlamaları dikkat çekti. Dalton Çetesi olarak bilinen grup tarafından gerçekleşen saldırılarda, haraç istenen işyerleri kurşunlanmıştı. Polisin son yaşanan olayın aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği yönündeki incelemesi sürüyor.