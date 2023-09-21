Esenyurt’ta İkra isimli küçük kız, oyun oynadığı site bahçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kuduz olduğundan şüphelenilen köpeğin ise olayın ardından siteden kaçtığı öğrenildi.

Son günlerde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi İstanbul’da eklendi.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt’ta Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Bir kadının beslediği başıboş köpek, site bahçesinde oynayan 6 yaşındaki İkra Su Eviz isimli küçük kıza saldırdı. Yaşanan olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin olaydan sonra siteden kaçtığı belirlendi.