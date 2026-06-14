Esenyurt Belediyesi, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Avustralya arasında oynanan karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekranlar kurarak vatandaşları bir araya getirdi. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve ilçe protokolünün de katıldığı programda yüzlerce kişi milli heyecana ortak oldu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maç sebebiyle Esenyurt Belediyesi etkinlik düzenledi. Maç öncesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe protokolü ve vatandaşlarla birlikte Serhan Tirit Camii'nde sabah namazını kıldı. Namazın ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçen Aksoy, belediyenin mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Maçın başlamasına saatler kala meydanı dolduran Esenyurtlular, A Milli Futbol Takımı'na Türk bayraklarıyla destek verdi. Kanada'da oynanan karşılaşmayı dev ekrandan takip eden vatandaşlar, 2-0'lık mağlubiyete rağmen müsabakayı coşkulu bir atmosferde izledi. Organizasyon boyunca çay, çorba, kek, meyve suyu ve su ikramı yapıldı.

Meydanda oluşan yoğun katılım, milli maç heyecanını adeta bir birlik ve dayanışma buluşmasına dönüştürdü. Vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Program boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Vekili Can Aksoy, bu tür etkinliklerin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, 'Esenyurt'ta birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan organizasyonları sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Öte yandan Esenyurt Belediyesi, A Milli Takım'ın bir sonraki grup maçını da Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak dev ekranda vatandaşlarla buluşturacağını duyurdu.