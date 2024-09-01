Esenyurt’ta sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü sürücüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan E5 Karayolu Edirne istikameti, çekici yardımıyla yoldan kaldırılan otobüsün ardından yeniden açıldı. Otobüste yolcu olmaması muhtemel facianın önüne geçti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Saadetdere E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı İETT otobüsü sürücüsü, sağanak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada direk refüje devrilirken, içinde yolcu bulunmayan otobüs savrularak yan döndü. İETT otobüsünün yan dönmesi sebebiyle E5 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından bir süre trafik akışı yan yoldan sağlandı. Çekici yardımıyla otobüs yoldan kaldırılırken, E5 Karayolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.