Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanı Erkan Dönmez, İnegöl Belediyesi’nin son dönemde spor alanında izlediği politikalarla ilgili basın açıklaması yaptı. Dönmez, amatör spor branşlarının faaliyetlerinin sonlandırıldığı, bazı altyapıların dağıtıldığı ve bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerinin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığı yönünde kendilerine şikâyetler ulaştığını öne sürdü.

Dönmez, yaşanan tartışmanın yalnızca spor kulüplerinin veya branşların geleceği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, konunun merkezinde İnegöl’deki çocukların bulunduğunu ifade etti.

“Spor fırsat eşitliği meselesidir”

Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, özgüven, takım ruhu ve sorumluluk bilincine katkı sağladığını dile getiren Dönmez, sporun çocukları kötü alışkanlıklardan ve çeşitli risklerden uzak tutabilecek önemli sosyal politikalardan biri olduğunu söyledi.

Belediyelerin spora yaklaşımının yalnızca tesis yapmak ve organizasyon düzenlemekle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Dönmez, ekonomik imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarının da spor yapabilmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Dönmez, “Spor aynı zamanda bir fırsat eşitliği meselesidir. Bir çocuğun ailesinin ekonomik durumu, onun voleybol, basketbol, futbol, atletizm veya başka bir spor dalıyla tanışıp tanışamayacağını belirlememelidir” ifadelerini kullandı.

“Belediyenin görevi amatör sporun önünü kesmek değil, açmaktır”

Geçmişte Kurşunlu Belde Belediye Başkanlığı yaptığını, Orhaniyespor Voleybol Kulübü ve Kafkasspor bünyesinde yöneticilik görevlerinde bulunduğunu belirten Dönmez, hem belediye yönetiminin sorumluluklarını hem de amatör spor kulüplerinin yaşadığı zorlukları bildiğini söyledi.

Dönmez, “Belediyenin görevi amatör sporun önünü kesmek değil, önünü açmaktır” dedi.

Amatör kulüplerin onlarca çocuğu sporla buluşturduğunu belirten Dönmez, belediyenin bu kulüpleri rakip olarak değil, kentin spor hayatına katkı sağlayan paydaşlar olarak görmesi gerektiğini ifade etti.

Belediye yönetimine sorular yöneltti

Dönmez açıklamasında İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne çeşitli sorular yöneltti.

Dönmez, şu soruların kamuoyuna açık şekilde yanıtlanmasını istedi:

- İnegöl’de son yıllarda hangi amatör spor branşlarının faaliyetleri sonlandırıldı?

- Bu branşlarda spor yapan çocukların sayısı kaç ve bu çocukların spora devam edebilmesi için hangi alternatifler oluşturuldu?

- Altyapı çalışmalarının azaltılmasının veya sona erdirilmesinin gerekçesi nedir?

- Bağımsız amatör spor kulüplerinin tesis, salon ve diğer belediye imkânlarından yararlanmasında hangi kriterler uygulanıyor?

- İnegöl’de her çocuğun ekonomik durumuna bakılmaksızın spor yapabilmesini sağlayacak bir spor politikası bulunuyor mu?

“Amatör Spor ve Altyapı Politikası oluşturulmalı”

Yeni Parti olarak konuyu siyasi polemik haline getirmek istemediklerini belirten Dönmez, belediye yönetimine çözüm çağrısında bulundu.

Dönmez, spor kulüpleri, antrenörler, sporcular, aileler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında buluşturularak İnegöl için kapsamlı bir “Amatör Spor ve Altyapı Politikası” oluşturulması gerektiğini söyledi.

Dönmez açıklamasında, “Kapıları kapatmak yerine salonların kapılarını çocuklarımıza açalım. Branşları azaltmak yerine çocuklarımızın farklı spor dallarıyla tanışmasını sağlayalım. Amatör kulüpleri engellemek yerine onların yükünü hafifletelim” ifadelerine yer verdi.

“Bu konunun takipçisi olacağız”

Belediyenin spora ayırdığı kaynağın gider olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Dönmez, bunun çocukların sağlığına, eğitimine, disiplinine ve geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti.

İnegöl Belediye Başkanı ve belediye yönetimine çağrıda bulunan Dönmez, amatör spor ve altyapının yeniden sosyal politikaların merkezine alınmasını istedi.

Dönmez, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yeni Parti olarak bu konunun takipçisi olacağız. Çünkü bizim için mesele hangi parti belediyeyi yönetiyor meselesi değildir. Mesele İnegöl’ün çocuklarıdır. İnegöl’ün çocuklarının spor hakkından, fırsat eşitliğinden ve sağlıklı bir gelecekten mahrum bırakılmasına sessiz kalmayacağız.”