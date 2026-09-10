Uzun süredir sıfır otomobil kampanyaları ve altın ile gümüş piyasasındaki dalgalanmalar nedeniyle durgunluk yaşayan ikinci el otomobil pazarı, ağustos ayında bir miktar ivme kazandı. Otomobil markalarının sıfır araç satışlarını artırmak amacıyla düzenlediği kampanyalar, ikinci el fiyatlarında da düşüşe neden oldu. Bu fiyat avantajından yararlanmak isteyenler ve altın fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından yatırımlarını nakde çeviren tüketicilerin talebi, ikinci el pazarını canlandırdı. arabam.com verilerine göre, ilan fiyatları yıl başından bu yana ilk defa ağustos ayında yüzde 0,42 oranında gerilerken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda düşüş yüzde 2,21 seviyesinde gerçekleşti.

İLANLARDA EN FAZLA YER ALAN MARKA VE MODELLER

Ağustos ayı ilanlarında en sık karşılaşılan markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında incelendiğinde ise ağustos ayında ilanlarda en fazla yer bulan otomobiller sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak sıralandı.

1.000.000 TL ALTI ARAÇ İLANLARI HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Açıklanan verilere göre, ağustos ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan payı yüzde 30 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 27, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler yüzde 20, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler yüzde 10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise yüzde 14'lük bir kısmı oluşturdu.

İLANLARIN YÜZDE 15’İ 20 YAŞ VE ÜZERİNDE

Ağustos ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilanlardaki oranı, 0,7 puan artışla yüzde 26,8’e çıktı. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,7 seviyesinde olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,3 olarak belirlendi. 16-20 yaş grubundaki araçların payı yüzde 10,9, 20 yaş ve üzeri araçların oranı ise yüzde 15,4 olarak kayıtlara geçti.

DİZEL ARAÇLARIN PAYI DÜŞÜŞTE

İlana koyulan araçlar yakıt türüne göre değerlendirildiğinde, ağustos ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artarak yüzde 45,3 seviyesine ulaştı. Dizel araçların ilan oranı ise 4,7 puanlık bir azalışla yüzde 36,5’e geriledi. Elektrikli araçların ilan dağılımındaki yeri yüzde 1, hibrit araçların oranı ise yüzde 2,3 olarak hesaplandı. LPG'li araçların ilan oranı da önceki aya göre 1,4 puan düşerek yüzde 14,8 seviyesinde kaldı.