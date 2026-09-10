Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir basın toplantısında önündeki mikrofonları tek tek düzenleyerek simetrik hale getirmesi dikkat çekmişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda yorum alırken, Özel de o anlara ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Özel, “Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetri düşkünlüğüm var” ifadelerini kullandı.

Koza TV yayınında açıklama yapan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İki ANKA yan yanaydı, iki ANKA'yı iki kenara koydum. Bir de onlar kareydi, iki kare dışarıda oldu. Sonra yuvarlaklar yan yana olsun dedim. Bir de orada bir adaletsizlik vardı; dedim ki bari televizyonlar yan yana olsun, ajanslar yan yana olsun. TV 100'ü kenara televizyonun yanına aldım. AA'yı DHA'nın yanına koydu. ANKA iki yanda durdu. Benim masam her zaman düzenlidir. Otel odasından çıkmadan önce yatağımı toplarım ben. Yatılı okul alışkanlığı. Ben 10 yaşımdan beri yatağımı toplar çıkarım. Otel odasında da ayıp geliyor langur lungur yatağı bırakmak. Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar. O da doğrudur. Simetromanyaklık kadar olmasa da bir simetri düşkünlüğüm var.”