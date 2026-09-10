Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Gül Çiçek Sokak üzerinde bulunan özel bir sitenin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ö. (66) yönetimindeki 16 ADY 316 plakalı otomobil, siteye giriş yapmak üzere demir kapının açılmasını beklediği sırada kontrolden çıktı.

Sürücünün fren yapmak istediği esnada fren yerine gaza bastığı iddia edildi. Bir anda hızlanan otomobil, demir kapıya çarparak site içerisine girdi. Kontrolden çıkan araç, daha sonra site duvarına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü C.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.