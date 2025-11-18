Esenyurt Belediyesi sitelere yönelik kapsamlı bir geri dönüşüm kampanyası başlattı. Pilot uygulama olarak ilk adım Zafer Mahallesi’nde bulunan Hep İstanbul Sitesi’nde başladı. Site içindeki çöp odalarına 350 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi ve her daireye günlük kullanım için mavi geri dönüşüm poşeti dağıtıldı.

Esenyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü sitelere yönelik kapsamlı bir geri dönüşüm kampanyası başlattı. Belediye Başkan Vekili’miz Can Aksoy’un öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, 300 konut ve üzeri tüm sitelerde geri dönüşüm sistemlerinin kurulması için adımlar atılıyor.

Mevzuat gereği büyük sitelerin kendi geri dönüşüm tesislerini kurma yükümlüğünün bulunduğunu hatırlatan belediye yetkilileri, bu sürecin kolaylaştırılması amacıyla teknik destek, eğitim ve bilgilendirme materyallerini site yönetimlerine ulaştırıyor. Ekipler ayrıca, geri dönüşüm konteyneri, çöp torbası ve ekipman desteği sağlayarak hem vatandaşların hem de sitelerin uygulamayı daha verimli şekilde hayata geçirmesine yardımcı oluyor.

İlk uygulama Hep İstanbul Sitesi’nde başladı

Pilot uygulama olarak ilk adım Zafer Mahallesi’nde bulunan Hep İstanbul Sitesi’nde başladı. Site içindeki çöp odalarına 350 adet geri dönüşüm konteyneri yerleştirildi ve her daireye günlük kullanım için mavi geri dönüşüm poşeti dağıtıldı. Bu sayede geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması teşvik edilerek hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmanın bir diğer önemli etkisi ise Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün iş yükünün azalması ve yetkili firmanın daha planlı, verimli bir toplama sistemi kurabilmesi olacak. Esenyurt Belediyesi, bu pilot uygulamayı kısa sürede tüm sitelere yayarak ilçede sürdürülebilir ve örnek bir geri dönüşüm modelini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Site sakinleri, projeyi hayata geçiren Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’a teşekkür ederek, daha yaşanılabilir bir çevre için projeyi desteklediklerini belirtiyor.