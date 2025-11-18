İş Sanat Anadolu Sergileri, İş Bankası Edremit Şubesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

İş Sanat Anadolu Sergileri, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. 22-23 Kasım tarihlerinde İş Bankası Edremit Şubesi’nde sergilenecek "Ege Havası" seçkisi, izleyiciye zeytin ağaçlarının gölgesini, kıyıya vuran dalgaların melodisini ve bölgenin kendine özgü ritmini deneyimleme olanağı sunuyor.

Türk resim sanatının en önemli ilham kaynaklarından olan Ege’nin zeytinlikleri, denizi ve balıkçıları, sanatçıların paletlerindeki gri-yeşil ve mavi tonlarda kendini gösteriyor. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserlerin bir araya geldiği "Ege Havası", Ege’nin eşsiz doğasını, insanını ve dingin ruhunu tuvallere yansıtan eserleri izleyicilere sunuyor.

Fahrettin Arkunlar’ın denizle ve toprakla iç içe yaşayan Ege halkının üretken ve dayanışmacı yaşam biçimini aktardığı tablosu, İbrahim Çallı’nın denizde usulca süzülen Balıkçılar’ı, Elif Naci’nin Ege dinginliğini yansıtan Kayık’ı, Ege’nin renkli ve sıcak doğasını yalın biçimlerle sunan Veysel Günay ve Eşref Üren’in yanı sıra, Nuri Abaç, Agop Arad ve Ömer Faruk Taner’in kendilerine has Ayvalık yorumları, Gönül Göle ve Turan Erol’un zeytin ağacı gölgesindeki huzuru betimleyen tabloları ile Fikret Mualla ve Orhan Peker’in Ayvalık’ta olduğu dönemlerine ait eserleri bu sergide izlenebilecek.

Sergi, Türkiye İş Bankası’nın 9. şubesi olan ve mimar Giulio Mongeri tarafından tasarlanan tarihi Edremit Şubesi’nin inşa süreci ve ilk yıllarına ait kareleri de izleyiciyle buluşturacak. Bugün hâlâ aynı binada hizmet veren şube, Mongeri’nin Ankara’daki (bugün İktisadi Bağımsızlık Müzesi olan) 3. Genel Müdürlük binasıyla birlikte, erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ortak kültürel miras, bugünün kuşaklarıyla bir arada

Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin Türkiye’nin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri’nin özenle hazırlanan seçkileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi oluşturuyor.

Anadolu Sergileri’nin ilk durağı, İbrahim Çallı’nın eserlerinin sergilendiği Denizli’nin Çal ilçesi oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ’ın resimlerinden oluşan Hocalar ve Öğrenciler seçkisi Muğla’nın Milas ilçesinde sergilendi. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen deniz peyzajlarının yer aldığı Mavinin İzinde başlıklı seçki Gelibolu’da; koleksiyondaki Atatürk portrelerinin ve Büyük Taarruz betimlemelerinin yer aldığı Büyük Zafer seçkisi Kocatepe’de, usta ressamların imzasını taşıyan portrelerin yer aldığı Aşina Yüzler seçkisi Antakya’da, bereketi ve canlılığıyla Çarşı-Pazar manzaraları ise Midyat’ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.