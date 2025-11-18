2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, Sevilla’da İspanya ile mücadele edecek. E Grubu’nda son haftaya girilirken İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. İspanya’nın Türkiye’ye 14 gol averajı üstünlüğü bulunuyor; ay-yıldızlıların lider olarak Dünya Kupası’na direkt katılabilmesi için İspanya’yı en az 7 farkla yenmesi gerekiyor. Karşılaşma öncesi Milli Takım’da bazı önemli oyuncular eksik, üç futbolcumuz ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, ceza sınırındaki oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Müsabaka öncesinde her iki takımın 11’leri de açıklandı.

İlk 11'ler Belli Oldu

İspanya: Unai Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Garcia, Merino, Ruiz, Yeremy, Olmo, Oyarzabal

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz.