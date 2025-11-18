Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı’ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar için öğle namazına müteakip Avcılar Merkez Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, annesi, babası, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Anne ve babası tabuta sarılıp ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

