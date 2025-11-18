Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın sunum yaptı. PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sahadaki etkileri ile TSK ve MİT tarafından hazırlanan raporların komisyon üyeleriyle paylaşıldığı ifade edildi.

Bugünkü oturumda, Komisyon üyelerinin İmralı ziyareti yapıp yapmayacağı da gündeme geldi. Komisyon Cuma günü saat 14:00'da İmralı gündemiyle tekrar toplanacak.

"Oylama Yapacağız"

MHP Milletvekili Feti Yıldız toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Komisyonda cuma günü oylama olacak. En kısa sürece İmralı'ya gideceğiz" dedi.

Özel'den Açıklama

CHP lideri Özgür Özel 'Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı‘ya gitme konusunu görüşeceği cuma günkü toplantısına ilişkin soruyu yanıtladı:

"Komisyon'daki görevli arkadaşlarımızla perşembe günü toplantı yapacağız"