15 Ağustos 2024 tarihinde 125 milyon TL bedelle ikmal ihalesi yapıldıktan hemen sonra inşaatına başlanan 200 yataklı, 6 bölmeli ve lojmanları olan yeni açık ceza infaz kurumunun yapımında sona gelindi.



16 ayda tamamlanma aşamasına gelen yeni açık cezaevinin kısa bir süre sonra resmen hizmete başlaması bekleniyor.

Cezaevinin tamamlanması ile birlikte başta Domaniç olmak üzere, İnegöl, Yenişehir ve İznik ile birlikte Kütahya ilinin batı bölgesinde yer alan ilçelerde ki mahkumlar bu cezaevine nakledilecek.

60 Dönümlük arazide, 10 bin metrekare Kapalı Alanlı olan cezaevi kısmen Bursa'da ki cezaevlerine de nefes aldıracak.

Bursa'da ki cezaevlerinin %100 kapasiteye ulaşması nedeniyle, bazı mahkumların yer yatağı konularak cezalarını çektikleri iddia ediliyordu. Domaniç'te yapımı tamamlanmak üzere olan Açık Ceza İnfaz Kurumu sayesinde bu eksikliğin kısmen azalması bekleniyor.