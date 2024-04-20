Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yapan minibüs şoförü, seyir halindeki motosikletliyi altına aldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü, cadde üzerinde yasak olmasına rağmen U dönüşü yapmaya çalıştı. Minibüsün arkasından aynı istikamette giden motosikletli ise aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, motosiklet sürücüsüne yardım etmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan, kaza sonrası gün içinde yasak olmasına rağmen cadde üzerinde U dönüşü yapan bazı araç sürücüleri ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.