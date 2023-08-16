15 Şubat 2022 tarihinde dini nikahlı eşi olan 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü 3 aylık hamile iken 97 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kadir Meşe'nin yargılanması Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşma saat 10.30'da başladı.

Haziran ayındaki bir önceki duruşmada, 31 yaşındaki zanlı Kadir Meşe savunmasında, "Bu eylemi şerefim ve namusum için gerçekleştirdim. Siz nasıl değerlendirirseniz benim için o şekilde geçerlidir" demişti. Ancak DNA testi sonucu, bebeğin babasının Kadir Meşe olduğunu ortaya koymuştu.

Duruşmada bugün, Hazal Alpyörük'ün ablası ve eniştesi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Kadir Meşe'nin Hazal'a şiddet uyguladığını ve daha önce de şiddet vakalarının yaşandığını ifade etti. Abla Cansel, "Kardeşim 20 gün boyunca benimle kalmıştı. Eşi tarafından şiddet gördüğü için geceleri bile lambayı söndüremiyordu" şeklinde konuştu.

Mahkemede ise sanığın avukatı, cep telefonunda bulunan bir videoyu göstererek Hazal Alpyörük'ün annesine dönük iddiaları dile getirdi. Bu iddiaya göre avukat, Hazal Alpyörük annesi üzerinden sosyal medya hesabından bir video çekip satışa sunmaya çalıştığını öne sürdü.

Ancak mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı ve taraflar tartıştı. Bu nedenle duruşma salonundan çıkarıldılar. Kadir Meşe ise Hazal'ın alkol ve uyuşturucu kullandığını öne sürdü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen olayda mahkeme, Kadir Meşe'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'nun ruh sağlığına ilişkin raporunu beklemeye karar verdi. Bir sonraki duruşma ise kasım ayına ertelendi.