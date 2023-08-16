Son zamanlarda yaşanan ekonomik problemlerden kaynaklı vatandaşlar yurt dışına çıkmaya çalışıyor. Kimileri Avrupa’nın farklı ülkelerine giderken kimilerinin ise Avrupa’ya gidiş hayal olarak kalıyor.

Son zamanlarda Avrupa ülkelerine göç artış gösterirken tabi ki de gitmek isteyip de vize alamadığı için gidemeyen sayısı da oldukça fazla

AB ülkelerine vize başvurusu yapanların ve onaylanıp onaylanmayanların verileri yayınlandı. Bu verilere göre Türkiye’den AB ülkelerine yapılan 223.699 başvurudan 174.929’unun kabul edildiği, bunların yüzde 78’inin çok girişli olduğu belirtildi. Almanya ise geçen yıl Türkiye’den gelen vize başvurularının %40’ını reddettiği öğrenildi. Yunanistan'ın da 164.829 başvurudan yaklaşık 16 binini reddettiği kaydedildi. Yunanistan, en çok başvuru alan 4 ülke arasında yüzde 9,6 oranla en az vize reddi kararı alan ülke oldu.

Bu verilere göre toplamda Türkiye'den yapılan Şengen vize başvurularının yüzde 21,4'ü geçen yıl reddedildi.

Vize Reddi Rekoru Almanya’da

Almanya geçen yıl Türkiye'den gelen vize başvurularının yüzde 40'ını reddetti. Türkiye'deki diplomatik temsilciliklere gelen 120.876 vize başvurusunu inceleyen Almanya, 48 bini aşkın başvuruyu onaylamayarak Türklere en çok vize reddi veren ülke oldu.

Vize Alması Kolay Ülkeler

Yunanistan, en çok başvuru alan 4 ülke arasında yüzde 9,6 oranla en az vize reddi kararı alan ülke oldu. Toplamda Türklere en az ret veren ülkeler ise yüzde 7,6 ile Lüksemburg ve yüzde 7,93 ile İtalya oldu.