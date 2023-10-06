Gaziantep'in D-400 karayolu üzerindeki Şatırhöyük mevkiinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bu trajik kazada, bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 17 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında gerçekleşti. Kamyonun ışık ihlali sonucu gerçekleşen bu feci kaza, birçok can kaybına ve yaralanmaya neden oldu. İlk tespitlere göre, 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 17 kişi de yaralandı.

Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine, çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hızla hastanelere nakledildi. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.