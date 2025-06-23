Edinilen bilgilere göre, 22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde Ak Parti Manisa Milletvekilliği yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu.

4 dönem Ak Parti milletvekilliği yapan 63 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

Ak Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, X hesabından yaptığı açıklama ile Bilen'in kalp krizi sonucu vefat ettiğini belirtti.

Arınç, "AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa’mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.