SUBÜ tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Zeki Toçoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı ‘15 Temmuz Özel’ başlıklı SUBÜ Konuşmaları programı düzenlenecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle SUBÜ Konuşmaları kapsamında ‘15 Temmuz Özel’ başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Zeki Toçoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, 10 Temmuz Cuma günü saat 14.00’te SUBÜ Haber YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Moderatörlüğünü Yazar-Sunucu Yahya Bakır’ın üstleneceği söyleşide 15 Temmuz gecesi Valilik ve Demokrasi Meydanı’nda yaşananlar, şehrin verdiği reaksiyon ve ardından gerçekleşenler konuşulacak. Söyleşi daha sonra da istenildiği zaman YouTube üzerinden izlenebilecek.