Bursa'da 2004-2014 yılları arasında Karacabey Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ergün Koç, hayatını kaybetti. Acı haberi Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı duyurdu.

Başkan Karabatı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Karacabey'imize uzun yıllar hizmet etmiş, 2004-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Sayın Ergün Koç'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Karacabey halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Karacabey'imize kattığı değerler her zaman hatırlanacaktır."