Gönen ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yıllık evliliğini sonlandıran ve uzaklaştırma kararı bulunan Cemil F. (37), eski eşi Ayşe A.'yı (46) bıçaklayarak öldürdü. Cinayet, Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Ayşe A.'nın ikametinde gerçekleşti.

Olayın ardından çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayşe A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cemil F. ise olayın hemen ardından emniyete giderek teslim oldu. Cemil F'nin, boşanmanın ardından eski eşi Ayşe A. üzerinde uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda tehditler savurduğu iddia edilen Cemil F., gözaltına alındı.

Cemil F.'nin sosyal medya hesabında yapılan son paylaşımda, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim. Allah'a bir can borcum var, onu da verdiği gibi alır. Herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerine yer verdiği belirlendi. Ayşe A.'nın, Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştığı ve 2 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi.

Cemil F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.