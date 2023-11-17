Bursa İnegöl Huzur mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Huzur mahallesi girişinde meydana geldi.

Sürücü Enver R. Yönetimindeki 16 CKC 30 plakalı otomobil, Samir K.(43) yönetimindeki 16 BDK 993 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede motosikletin trafikten men olduğu ortaya çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi