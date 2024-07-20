Aydın'ın eski milletvekillerinden Mustafa Bozkurt, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. Dönem ANAP Aydın Milletvekili olan Bozkurt, Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde fenalaştı.

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Bozkurt’un cenazesi, Söke ilçesindeki Koca Camii’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Barolar Birliği Saymanı olan yeğeni Gökhan Bozkurt, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "En küçük amcamız, 18. Dönem Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt’u az önce kaybettik. Cenazesini yarın ikindi namazından sonra Söke’de Kocacami’den kaldıracağız. Sevgili amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, Aydın ve Türkiye genelinde büyük üzüntü yarattı.