SMA hastası olan minik Ali Efe için aile yardım kampanyası başlattı.BURSA (İGFA) - Son dönemde sayıları gittikçe artan SMA hastalarına bir yenisi daha eklendi. Amansız hastalıkla mücadele eden Minik Ali Efe Irk için de ailesi destek arayışlarına girdi.

Valilik onayıyla yardım kampanyası başlatan ailesi evlatlarının sağlığına kavuşması için hayırseverlere çağrı yaptı.

Bursa Çıraklık ve Staj Sigortası(ÇSMM) Derneği Başkanı Fatih Yeniay da mağduriyetlerini her fırsatta dile getirirken, sosyal sorumluluk noktasında SMA hastalarına da destek verdiklerini kaydederken, “ Bu kez de Ali Efe Irk bebeğimizin yanındayız. Sizlerden de valilik onaylı kampanyaya destekte bulunmanızı rica ediyoruz. Maddi manevi destekleriniz çok önemlidir. Haberleri daha büyük kitlelere ulaştıralım” dedi.

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