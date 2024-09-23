Eski Türk milli basketbolcu Asım Paščanović Pars, Kalesija belediyesine bağlı Tojšići’deki aile evinde ölü olarak bulundu. Vefat haberi, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş’ın genel menajeri Nedim Yücel tarafından sosyal medya üzerinden(X) duyuruldu. Yücel, "Canım kardeşim ,oda arkadaşım ,çok üzgünüm çok ,mekanın cennet olsun kardeşim benim " sözleriyle paylaştı.

Asım Pars Kimdir?

Asım Paščanović, 1976 yılında Tuzla’da doğdu. Türkiye vatandaşlığına geçtikten sonra soyadını "Pars" olarak değiştirdi. Basketbol kariyerine Sloboda’da başlayan Pars, genç takımla Yugoslavya şampiyonluğu yaşadı. Kariyeri boyunca hem Türkiye’de hem de yurt dışında önemli takımlarda forma giydi.

Türkiye’de Galatasaray, Ülkerspor, Tofaş, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve Erdemir gibi köklü kulüplerde basketbol oynayan Pars, yurt dışında ise Dinamo Moskova ve Lokomotiv Rostov takımlarında görev aldı. Özellikle 2001 yılında İstanbul'da düzenlenen EuroBasket turnuvasında Türk milli takımıyla gümüş madalya kazandı.