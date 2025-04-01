

Çelik'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran İnegöl eski Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican şu ifadeleri kullandı;

"İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevim süresi içerisinde kendisinin de Şube Müdürü olarak beraber çalıştığımız ve daha sonra emekli olan, vatan ve millet sevdalısı, hakkıyla görevini ifa eden çok değerli hemşehrim Orhan Çelik hocamızın bu mübarek Bayram gününde ahirete irtihalini çok büyük teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Kaynak: HABER MERKEZİ