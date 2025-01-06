Brezilya asıllı eski milli futbolcu Mehmet Aurelio'nun annesi, Çekmeköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu olan Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, evinde yaşadığı kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Prazares'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aurelio ve eşi cenazeyi teslim almak için kurumda bulundu.

Mehmet Aurelio, annesinin vefatının ardından sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu: “Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne... Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim. Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum.”

Aurelio'nun annesi, yaşamı boyunca örnek bir öğretmen ve anne olarak hatırlanacak.