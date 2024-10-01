

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eski Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın oğlu Uğur Demirhisar yeni aldığı Togg marka otomobiliyle tura çıktı. Saat 00.00 sularında Mudanya-Bursa yolu üzerinde önüne çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapan Demirhisar, aracın kontrolünü kaybedip üst geçidin merdivenlerine çarptı. Hurdaya dönen aracın içerisinde ağır yaralanan Uğur Demirhisar, kazayı gören bir vatandaşın ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafıdan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cadde üzerinde bir başka kazaya yol açmamak için güvenlik önlemi alırken, bir yandan da kaza ile alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA