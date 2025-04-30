Silahlı kişilerin Hindu turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan, saldırganların Pakistan’dan geldiğini ileri sürdü ve bir dizi sert adım attı.

Hindistan yönetimi, Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçakların ülkenin hava sahasını kullanmasını 23 Mayıs’a kadar yasakladı. Alınan karara ilişkin havacılık bildirisi yayımlanırken, kısıtlamanın sivil ve askeri tüm uçuşları kapsadığı belirtildi. Öte yandan Pakistan da 24 Nisan’da benzer bir hamleyle, Hindistan’a ait uçaklara kendi hava sahasını kapattığını açıklamıştı.

Saldırı sonrası Hindistan, Pakistanlı diplomatların sınır dışı edilmesini istedi, vize hizmetlerini askıya aldı ve Indus Suları Anlaşması’nı askıya aldığını duyurdu. Pakistan ise tüm suçlamaları reddederek İslamabad’daki Hint diplomatik personel sayısını sınırladı, Hindistan ile ticari ilişkileri durdurdu ve Indus nehirleriyle ilgili tek taraflı adımların savaş nedeni sayılacağını ilan etti.

Bölgedeki gerilim, tarafların karşılıklı yaptırımları ve açıklamalarıyla savaş eşiğine kadar tırmandı.