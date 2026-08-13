Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ilişkiyi bitirmesinin ardından bir şahıs ortalığı birbirine kattı. Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan olayda, gece yarısı eski sevgilisinin yaşadığı apartmana scooter ile gelen şahıs camları kırdı. Daha önce de defalarca apartmana gelen şüpheli, bina giriş kapısının önünde lastik yakarak binayı ateşe verdi ve camları kırdı.

Şahıstan korkan aile apartmandan taşınarak evini satışa çıkartırken, mahalle sakinleri ise geceleri uyuyamadıklarını ifade etti. Mahalleli, şahsın bir an önce tutuklanmasını isterken, yaşanan olaylar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuz kızının eski sevgilisinin olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşındı zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa 'Tamam' diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.